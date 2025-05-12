Производство самого дешевого автомобиля в России наладят в Калининграде

В России впервые наладят выпуск супердешевого китайского автомобиля, который будет дешевле всех отечественных машин. Калининградский завод «Автотор» уже приступил к выпуску новинки под новым брендом Eonyx. Новый миникар продается даже на китайских маркетплейсах по цене около 400 тысяч рублей, в России стоимость его самой дорогой версии не превысит 800 тысяч рублей. Подробнее о том, что представляет из себя эта машина, — в материале «Газеты.Ru».