В Волгоградской области расселяют 4000 кв. м аварийного жилья

Как рассказали в администрации Волгоградской области, квартиры, закупленные муниципалитетом в новостройках, строительство которых идет в Береславке Калачевского района, получат владельцы аварийного жилья.
На сегодняшний день, по информации облстроя, степень готовности двух трехэтажных домов составляет около 30%. В настоящее время строители занимаются возведением стен и перекрытий на первом этаже. В будущем в этих домах будут проживать 54 семьи.
Ключи от новых квартир, которые будут полностью готовы к заселению, семьи получат до конца года. Жилье будет передано новым хозяевам с полной отделкой, включая сантехнику, радиаторы отопления, межкомнатные двери, газовые или электрические плиты.
К слову, в нынешнем году в регионе планируется расселить около 30 тыс. кв. м жилья, причем 7 тыс. из них уже расселили.
Отмечается, что новые квартиры или денежную компенсацию получат жители Калачевского, Даниловского, Светлоярского и Ольховского районов.
Стоит отметить, что работа в регионе по расселению ветхого жилья ведется в том числе и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, более активно использовать возможности и ресурсы государственных программ и нацпроектов для комплексного развития территорий.
Кстати, за последние 10 лет в регионе благодаря национальным проектам, федеральным и региональным программам, а также механизму ИБК в регионе было построено 9,2 млн кв. м жилья и 463 объекта социальной сферы.