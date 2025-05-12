Инфляция, пошлины Трампа и дефицит бюджета: ЦБ обнародовал резюме обсуждения ставки

Ключевая ставка в России может повыситься.
Центральный банк Российской Федерации обнародовал резюме обсуждения по вопросу ключевой ставки. Какова текущая экономическая ситуация, динамика инфляции, а также возможные сценарии развития денежно-кредитной политики — в материале URA.RU.
Ситуация в экономике и инфляция.
В первом квартале 2025 года среднегодовой прирост цен, скорректированный на сезонные факторы, составил 8,3% (по сравнению с 12,9% в предыдущем квартале), что говорит о замедлении инфляции.
Большинство экспертов связывают укрепление рубля с проведением жесткой денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания среди населения и бизнеса по-прежнему остаются повышенными, что сдерживает более заметное замедление роста цен. Участники отмечают, что неоднородность ценовой динамики и высокий уровень ожиданий пока не позволяют однозначно оценить устойчивость снижения инфляционного давления.
Макроэкономическая ситуация развивается в соответствии с базовым прогнозом, опубликованным в феврале. Также высказывается уверенность в том, что пик перегрева экономики был пройден в четвертом квартале 2024 года: в начале 2025 года положительный разрыв выпуска начал сокращаться.
Укрепление рубля связывают с жесткой денежно-кредитной политикой. Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Денежно-кредитные условия.
С момента мартовского заседания отмечается рост ставок на денежном рынке и доходностей по облигациям федерального займа, которые приблизились к уровням, зафиксированным в феврале 2025 года. Процентные ставки по депозитным и кредитным продуктам продемонстрировали некоторое снижение.
Участники заседания пришли к выводу, что основным фактором сдерживания темпов кредитования стало снижение спроса со стороны заемщиков. Кроме того, эксперты подчеркнули, что качество кредитных портфелей в целом остается на достаточно высоком уровне, хотя в отдельных сегментах зафиксированы незначительные ухудшения ситуации.
Участники согласились, что замедление роста кредитования соответствует февральскому прогнозу ЦБ РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Внешние условия и пошлины.
Прогнозы по росту мировой экономики существенно ухудшились на фоне повышения импортных пошлин США и ответных мер других стран. По оценке экспертов, текущее усиление торговых барьеров негативно отражается на динамике глобального ВВП и создает дополнительные риски для устойчивости мировой экономики.
«Влияние введенных торговых пошлин на российскую экономику ожидается ограниченным, учитывая структуру внешней торговли и особенности финансовых потоков», — отметили участники совещания. Они также согласились, что в базовом сценарии цены на российскую нефть в 2025 году следует понизить в среднем до 60 олларов за баррель.
По мнению специалистов, несмотря на снижение цен на нефть и общее ухудшение ситуации в мировой экономике, курс рубля оставался значительно крепче, чем в конце 2024 года. Эксперты объясняют это стабильностью внутреннего финансового рынка и адаптацией российской экономики к внешним шокам.
Прогнозы роста мировой экономики ухудшились из? за повышения импортных пошлин в США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Инфляционные риски.
Участники пришли к выводу, что баланс рисков для базового сценария по-прежнему склоняется в пользу факторов, способствующих росту инфляции. К числу основных проинфляционных факторов относятся: сохранение значительного положительного разрыва выпуска, продолжительное удержание высоких инфляционных ожиданий, ухудшение условий внешней торговли, обусловленное неблагоприятной динамикой на мировых товарных рынках.
В то же время, среди ключевых факторов, оказывающих дезинфляционное воздействие, выделяются более быстрое и существенное замедление темпов кредитования, а также снижение геополитической напряженности.
Баланс рисков по? прежнему смещен в сторону проинфляцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Решение по ключевой ставке.
Подобно ситуации в марте, основной темой обсуждения среди участников стала формулировка сигнала, который следует озвучить на предстоящих заседаниях. Рассматривались два возможных подхода: нейтральное заявление, не содержащее указаний на дальнейшее направление монетарной политики, либо умеренно жесткий сигнал, аналогичный тому, что был озвучен по итогам мартовского заседания относительно ключевой ставки.
Большинство членов пришли к выводу, что целесообразно перейти к нейтральной риторике. По результатам обсуждения совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU.