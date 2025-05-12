Инфляция, пошлины Трампа и дефицит бюджета: ЦБ обнародовал резюме обсуждения ставки

Макроэкономическая ситуация развивается в соответствии с базовым прогнозом, опубликованным в феврале. Также высказывается уверенность в том, что пик перегрева экономики был пройден в четвертом квартале 2024 года: в начале 2025 года положительный разрыв выпуска начал сокращаться.