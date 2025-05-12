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Инфляция, пошлины Трампа и дефицит бюджета: ЦБ обнародовал резюме обсуждения ставки

Центральный банк Российской Федерации обнародовал резюме обсуждения по вопросу ключевой ставки. Какова текущая экономическая ситуация, динамика инфляции, а также возможные сценарии развития денежно-кредитной политики — в материале URA.RU.

Ключевая ставка в России может повыситься.

Центральный банк Российской Федерации обнародовал резюме обсуждения по вопросу ключевой ставки. Какова текущая экономическая ситуация, динамика инфляции, а также возможные сценарии развития денежно-кредитной политики — в материале URA.RU.

Ситуация в экономике и инфляция.

В первом квартале 2025 года среднегодовой прирост цен, скорректированный на сезонные факторы, составил 8,3% (по сравнению с 12,9% в предыдущем квартале), что говорит о замедлении инфляции.

Большинство экспертов связывают укрепление рубля с проведением жесткой денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания среди населения и бизнеса по-прежнему остаются повышенными, что сдерживает более заметное замедление роста цен. Участники отмечают, что неоднородность ценовой динамики и высокий уровень ожиданий пока не позволяют однозначно оценить устойчивость снижения инфляционного давления.

Макроэкономическая ситуация развивается в соответствии с базовым прогнозом, опубликованным в феврале. Также высказывается уверенность в том, что пик перегрева экономики был пройден в четвертом квартале 2024 года: в начале 2025 года положительный разрыв выпуска начал сокращаться.

Укрепление рубля связывают с жесткой денежно-кредитной политикой. Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.

Денежно-кредитные условия.

С момента мартовского заседания отмечается рост ставок на денежном рынке и доходностей по облигациям федерального займа, которые приблизились к уровням, зафиксированным в феврале 2025 года. Процентные ставки по депозитным и кредитным продуктам продемонстрировали некоторое снижение.

Участники заседания пришли к выводу, что основным фактором сдерживания темпов кредитования стало снижение спроса со стороны заемщиков. Кроме того, эксперты подчеркнули, что качество кредитных портфелей в целом остается на достаточно высоком уровне, хотя в отдельных сегментах зафиксированы незначительные ухудшения ситуации.

Участники согласились, что замедление роста кредитования соответствует февральскому прогнозу ЦБ РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU.

Внешние условия и пошлины.

Прогнозы по росту мировой экономики существенно ухудшились на фоне повышения импортных пошлин США и ответных мер других стран. По оценке экспертов, текущее усиление торговых барьеров негативно отражается на динамике глобального ВВП и создает дополнительные риски для устойчивости мировой экономики.

«Влияние введенных торговых пошлин на российскую экономику ожидается ограниченным, учитывая структуру внешней торговли и особенности финансовых потоков», — отметили участники совещания. Они также согласились, что в базовом сценарии цены на российскую нефть в 2025 году следует понизить в среднем до 60 олларов за баррель.

По мнению специалистов, несмотря на снижение цен на нефть и общее ухудшение ситуации в мировой экономике, курс рубля оставался значительно крепче, чем в конце 2024 года. Эксперты объясняют это стабильностью внутреннего финансового рынка и адаптацией российской экономики к внешним шокам.

Прогнозы роста мировой экономики ухудшились из? за повышения импортных пошлин в США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.

Инфляционные риски.

Участники пришли к выводу, что баланс рисков для базового сценария по-прежнему склоняется в пользу факторов, способствующих росту инфляции. К числу основных проинфляционных факторов относятся: сохранение значительного положительного разрыва выпуска, продолжительное удержание высоких инфляционных ожиданий, ухудшение условий внешней торговли, обусловленное неблагоприятной динамикой на мировых товарных рынках.

В то же время, среди ключевых факторов, оказывающих дезинфляционное воздействие, выделяются более быстрое и существенное замедление темпов кредитования, а также снижение геополитической напряженности.

Баланс рисков по? прежнему смещен в сторону проинфляцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

Решение по ключевой ставке.

Подобно ситуации в марте, основной темой обсуждения среди участников стала формулировка сигнала, который следует озвучить на предстоящих заседаниях. Рассматривались два возможных подхода: нейтральное заявление, не содержащее указаний на дальнейшее направление монетарной политики, либо умеренно жесткий сигнал, аналогичный тому, что был озвучен по итогам мартовского заседания относительно ключевой ставки.

Большинство членов пришли к выводу, что целесообразно перейти к нейтральной риторике. По результатам обсуждения совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU.