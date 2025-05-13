Приморцы выбрали пляжи Вьетнама

Китай остается самым популярным направлением для отдыхающих из региона, а вот Вьетнам показал самый стремительный рост, подсчитали аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру».
Китай снова лидирует, приняв 36% всех путешественников с Дальнего Востока. Таиланд занимает второе место (9%), а Вьетнам — третье (4%). В период майских праздников наибольшее количество приморцев отправилось в Китай, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Южная Корея стала вторым по популярности направлением, приняв около 10% туристов. Замыкает тройку лидеров Таиланд, привлекший 7% приморцев, решивших провести длинные выходные за границей.
Вьетнам активно набирает популярность среди жителей Приморья. В начале мая туда отправилось почти в 4 раза больше людей, чем год назад. Кроме того, Вьетнам вошел в тройку лидеров по росту турпотока по всей стране, интерес к этому направлению вырос на 182%. За ним следуют Тунис (114%) и Иордания (88%). Спрос на туры во Вьетнам вырос в 5,5 раз, по данным аналитиков «МегаФона» и «Слетать.ру».