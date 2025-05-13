Приморцы выбрали пляжи Вьетнама

Вьетнам активно набирает популярность среди жителей Приморья. В начале мая туда отправилось почти в 4 раза больше людей, чем год назад. Кроме того, Вьетнам вошел в тройку лидеров по росту турпотока по всей стране, интерес к этому направлению вырос на 182%. За ним следуют Тунис (114%) и Иордания (88%). Спрос на туры во Вьетнам вырос в 5,5 раз, по данным аналитиков «МегаФона» и «Слетать.ру».