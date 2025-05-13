В Госдуме допустили переход на четырехдневную рабочую неделю: названы причины

Технологический прогресс в России может привести к сокращению рабочей недели до четырех дней. Такое заявление Ярослав Нилов (партия ЛДПР) сделал в интервью РИА Новости.
«Со временем мы и к четырехдневной рабочей неделе перейдем, но без жесткой регуляторики, все постепенно», — пояснил депутат.
Как полагает депутат, в перспективе продолжительность отдыха граждан может увеличиться. По оценке Нилова, это возможно из-за широкого распространения гибких форм занятости, включая удаленный формат работы, а также благодаря внедрению инновационных технологических решений.
Еще в феврале депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб допустила в России переход на 36-часовую рабочую неделю. Как отметила депутат, европейский опыт показывает, что из-за сокращения продолжительности рабочей недели сотрудники эффективнее выполняют поставленные задачи.