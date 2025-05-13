В Госдуме предложили обновить сторублевую купюру: вот почему

В Госдуме РФ предложили изменить внешний облик сторублевой купюры. Так, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил Центробанку переработать дизайн сотенной купюры, добавив символику присоединенных территорий. Копия обращения к главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной имеется у РИА Новостей.