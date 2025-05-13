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В Госдуме предложили обновить сторублевую купюру: вот почему

В Госдуме хотят обновить дизайн сторублевой купюры.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме РФ предложили изменить внешний облик сторублевой купюры. Так, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил Центробанку переработать дизайн сотенной купюры, добавив символику присоединенных территорий. Копия обращения к главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной имеется у РИА Новостей.

«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», — следует из текста обращения.

Гусев указал, что текущий дизайн сотенной купюры содержит устаревшую карту России без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Депутат рекомендовал обновлять купюры постепенно, заменяя их по мере выхода из обращения.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянам за информацию о нелегальных мигрантах.