В Госдуме предложили обновить сторублевую купюру: вот почему

В Госдуме РФ предложили изменить внешний облик сторублевой купюры. Так, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил Центробанку переработать дизайн сотенной купюры, добавив символику присоединенных территорий. Копия обращения к главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной имеется у РИА Новостей.
«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», — следует из текста обращения.
Гусев указал, что текущий дизайн сотенной купюры содержит устаревшую карту России без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Депутат рекомендовал обновлять купюры постепенно, заменяя их по мере выхода из обращения.
Ранее в Госдуме предложили платить россиянам за информацию о нелегальных мигрантах.