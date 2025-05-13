Бизнесмен пытался оспорить изъятие участка под строительство съезда с ОЭЗ «Пермь»

«Особая экономическая зона Пермь» создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Уже десять предприятий стали резидентами ОЭЗ, три из них получили этот статус в 2024 году. Суммарно они создадут около 160 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 2,63 млрд руб. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков для размещения будущих резидентов.