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Сахарный завод на 800 рабочих мест построят в Казахстане

Казахстанско-арабская компания Qazaq Arab Sugar построит в Казахстане завод мощностью 500 тысяч тонн сахара в год, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

Соответствующее соглашение об инвестициях подписано между Минсельхозом РК и ТОО «Qazaq Arab Sugar».

Общий объём инвестиций составит 580 миллионов долларов. Будет создано 800 рабочих мест.

отмечается в сообщении Минсельхоза

Другие подробности не сообщаются. Ранее стало известно, что компания из ОАЭ рассматривает возможность строительства сахарного завода близ города Конаев.

Накануне на бизнес-форуме «Казахстан — ОАЭ» в Астане помимо вышеназванного соглашения было подписано девять коммерческих документов на сумму около 5 млрд долларов.

В Атырауской области также планируется строительство сахарного завода мощностью 144 тысячи тонн в год.