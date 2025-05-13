Сахарный завод на 800 рабочих мест построят в Казахстане

Соответствующее соглашение об инвестициях подписано между Минсельхозом РК и ТОО «Qazaq Arab Sugar».
Общий объём инвестиций составит 580 миллионов долларов. Будет создано 800 рабочих мест.
Другие подробности не сообщаются. Ранее стало известно, что компания из ОАЭ рассматривает возможность строительства сахарного завода близ города Конаев.
Накануне на бизнес-форуме «Казахстан — ОАЭ» в Астане помимо вышеназванного соглашения было подписано девять коммерческих документов на сумму около 5 млрд долларов.
В Атырауской области также планируется строительство сахарного завода мощностью 144 тысячи тонн в год.