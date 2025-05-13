Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, чем грозит россиянам неуплата коммуналки

За крупные задолженности по коммунальным услугам возможен арест банковских счетов, удержание из доходов и принудительное взыскание долга по решению суда. Об этом aif.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Из-за долгов по коммуналке возможны арест банковских счетов, удержания из доходов и принудительное взыскание долга по решению суда. Такие меры предусмотрены законом “Об исполнительном производстве” № 229-ФЗ», — отметил эксперт.
Бондарь напомнил, что пени начисляются с 31-го дня просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день.
«Сначала суммы незначительны, но они быстро нарастают и могут сильно увеличить общий долг. Однако, важно помнить, что ст. 319 ГК РФ устанавливает приоритет погашения: сначала основной долг, затем пени. Управляющие компании порой нарушают это правило — особенно если оплата приходит без указания конкретного месяца. В этом случае деньги могут быть списаны в счёт пени, а основной долг останется. Если такое происходило, у должника есть право на перерасчёт — достаточно подать заявление в УК, а при отказе — обратиться в суд», — пояснил собеседник aif.ru.
Пени можно уменьшить через суд, добавил Бондарь, однако он посоветовал не доводить ситуацию до суда и договориться с управляющей компанией о рассрочке.
«Также стоит помнить, что отключить коммунальные ресурсы за долги по содержанию общего имущества (например, лифт, уборка, ремонт) нельзя — ограничение возможно только по конкретным услугам: электричеству, воде, газу», — резюмировал эксперт.
Ранее адвокат Алексей Тюрин рассказал, что долги за ЖКУ невозможно будет взыскать в случае истечения срока исковой давности или банкротства.