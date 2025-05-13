Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, чем грозит россиянам неуплата коммуналки

«Сначала суммы незначительны, но они быстро нарастают и могут сильно увеличить общий долг. Однако, важно помнить, что ст. 319 ГК РФ устанавливает приоритет погашения: сначала основной долг, затем пени. Управляющие компании порой нарушают это правило — особенно если оплата приходит без указания конкретного месяца. В этом случае деньги могут быть списаны в счёт пени, а основной долг останется. Если такое происходило, у должника есть право на перерасчёт — достаточно подать заявление в УК, а при отказе — обратиться в суд», — пояснил собеседник aif.ru.