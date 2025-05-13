В Челябинске дешевеет долгосрочная аренда квартир

Исследование было проведено специалистами «Авито Недвижимость», а опубликовано «Коммерсантом». Оно показало, что в Челябинске за последние шесть месяцев стоимость долгосрочной аренды ушла вниз на 14 процентов. Средняя сумма, которую сейчас приходится выкладывать арендаторам жилья, равна за один объект 25 тысяч рублей в месяц. Если же говорить о самой ходовой однокомнатной квартире, то средняя ставка за нее в южноуральском мегаполисе сейчас находится на уровне 23 тысяч рублей.