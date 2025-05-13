В Челябинске дешевеет долгосрочная аренда квартир

Исследование было проведено специалистами «Авито Недвижимость», а опубликовано «Коммерсантом». Оно показало, что в Челябинске за последние шесть месяцев стоимость долгосрочной аренды ушла вниз на 14 процентов. Средняя сумма, которую сейчас приходится выкладывать арендаторам жилья, равна за один объект 25 тысяч рублей в месяц. Если же говорить о самой ходовой однокомнатной квартире, то средняя ставка за нее в южноуральском мегаполисе сейчас находится на уровне 23 тысяч рублей.
Отметим, что в отличие от стоимости аренды количество предложений по сдаче квартир в Челябинске наоборот растет. Если сравнить ситуацию нынешней весны с апрелем 2024 года, то этот показатель увеличился на 75 процентов. Больше всего выросло предложение аренды студий — плюс 89 процентов. На втором месте по росту количества предложений оказались двухкомнатные квартиры — плюс 88 процентов, объявлений о сдаче однокомнатных квартир в Челябинске стало больше на 63 процента.