Финансист назвал сумму вклада для получения пассивного дохода размером с зарплату

«Получение такого процентного дохода от банковского вклада за вычетом налога возможно при условии размещения 6,43−6,48 миллиона рублей в случае», — передает слова Алутина «Прайм». Он добавил, что такой расчет учитывает текущие ставки по вкладам (18,6% в топ-20 банках) и возможный налог на доход. Например, при ставке НДФЛ 15% сумма вклада должна составлять 6,55−6,6 млн рублей.