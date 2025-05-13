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Первый поезд с казахстанской пшеницей отправился в ОАЭ

Экспорт муки и зерна из Казахстана вырос на 34%

Источник: Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. В ОАЭ отправился первый поезд с казахстанской пшеницей.

Об этом сообщили в КТЖ, груз прибудет в порт Джебель-Али. Трейдером груза выступила компания IK Trading.

«Маршрут пролегает через территорию Туркменистана и Ирана, с последующей перевалкой в порту Бендер-Аббас и доставкой морским путем в ОАЭ. Среднее время в пути составляет 18 суток», — сообщили в КТЖ.

Этот шаг стал очередным этапом по развитию логистических маршрутов между Евразией и Ближним Востоком, подчеркнул Национальный перевозчик.

Поезд отправлен в в рамках укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Днем ранее делегация из ОАЭ посетила Казахстан, на бизнес-форуме в Астане были подписаны документы почти на 5 миллиардов долларов. Соглашения достигнуты по самым разным сферам.

В целом, экспорт муки и зерна из Казахстана вырос на 34%, сообщили в Минсельхозе.