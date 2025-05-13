Первый поезд с казахстанской пшеницей отправился в ОАЭ

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. В ОАЭ отправился первый поезд с казахстанской пшеницей.
Об этом сообщили в КТЖ, груз прибудет в порт Джебель-Али. Трейдером груза выступила компания IK Trading.
«Маршрут пролегает через территорию Туркменистана и Ирана, с последующей перевалкой в порту Бендер-Аббас и доставкой морским путем в ОАЭ. Среднее время в пути составляет 18 суток», — сообщили в КТЖ.
Этот шаг стал очередным этапом по развитию логистических маршрутов между Евразией и Ближним Востоком, подчеркнул Национальный перевозчик.
Поезд отправлен в в рамках укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Днем ранее делегация из ОАЭ посетила Казахстан, на бизнес-форуме в Астане были подписаны документы почти на 5 миллиардов долларов. Соглашения достигнуты по самым разным сферам.
В целом, экспорт муки и зерна из Казахстана вырос на 34%, сообщили в Минсельхозе.