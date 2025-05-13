Власти Перми не смогли найти подрядчика на три автобусных маршрута

Власти Перми не смогли найти подрядчика для обслуживания трёх автобусных маршрутов, сообщает РБК-Пермь, ссылаясь на данные сайта госзакупок.
Речь идёт о маршрутах № 31, № 83 и № 84. Закупки на их обслуживание признали несостоявшимися. Перевозчики должны были подать заявки на эти конкурсы до 6 мая, но на предложения никто не откликнулся.
Максимальная стоимость контракта на перевозки по маршруту № 31 (Липовая Гора — Комсомольская площадь) составила 134,1 миллиона рублей, по маршрутам № 83 (улица Ушинского — улица 1905 года) и № 84 (Новые Ляды — СНТ «Сылва») — 173,5 миллионов рублей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в автобусе № 64 житель Перми не смог оплатить проезд и разбил валидатор кулаком. Об инциденте сообщили очевидцы.