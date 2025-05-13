Россиян предупредили о рисках изъятия квартиры

Квартиру могут забрать в случае нарушения Жилищного кодекса.
Жилье могут продать с торгов при незаконной перепланировке, если владелец игнорирует предписания устранить нарушения. Об этом сообщил эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков.
«Когда сделана незаконная перепланировка квартиры, собственнику выдается предписания о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — передает его слова Lenta.ru. Он также отметил, что основанием может стать нарушение Жилищного кодекса, например, организация коммерческой деятельности в квартире. Другой случай — крупные долги по коммунальным платежам, когда управляющая компания вправе инициировать продажу для погашения задолженности.
При банкротстве квартиру тоже могут изъять, только если она не является единственным жильем или признана роскошью. В таком случае суд может обязать продать недвижимость и приобрести более скромный вариант, а разницу направить на погашение долгов. Однако единственное жилье без признаков роскоши защищено от изъятия, сообщает эксперт.
Ранее юрист пояснила, что детей арестованной блогерши Елены Блиновской могут лишить квартиры за 136 млн рублей, если эту квартиру признают роскошью, а не единственным жильем. В таком случае суд вправе продать недвижимость, вернув часть средств на покупку более скромного жилья, учитывая обстоятельства дела и интересы детей.