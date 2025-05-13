Россиян предупредили о рисках изъятия квартиры

«Когда сделана незаконная перепланировка квартиры, собственнику выдается предписания о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — передает его слова Lenta.ru. Он также отметил, что основанием может стать нарушение Жилищного кодекса, например, организация коммерческой деятельности в квартире. Другой случай — крупные долги по коммунальным платежам, когда управляющая компания вправе инициировать продажу для погашения задолженности.