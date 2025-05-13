В Минфине раскрыли, как ответит Россия в случае введения «сокрушительных санкций» США

Кику добавил также, что торговый оборот между Россией и США сейчас на самом низком уровне с 1992 года и не превышает 3,5 млрд в долларовом эквиваленте. Потому и тарифные ограничения против России не вводились из-за низкого уровня двусторонних отношений, в том числе в торговле.