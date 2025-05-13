В Минфине раскрыли, как ответит Россия в случае введения «сокрушительных санкций» США

Российская Федерация диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров, если Вашингтон введет против Москвы «сокрушительные санкции». Об этом в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику, сообщает РБК.
По его словам, Штаты антагонизируют страны, нацеленные на сотрудничество с Россией, поскольку, и это показывает опыт Китая, не все могут принять диктаторские решения и следовать курсу Соединенных Штатов Америки. Потому нужно следить за развитием событий: что решат законодатели США и какой ценностью будут обладать эти решения.
Кику добавил также, что торговый оборот между Россией и США сейчас на самом низком уровне с 1992 года и не превышает 3,5 млрд в долларовом эквиваленте. Потому и тарифные ограничения против России не вводились из-за низкого уровня двусторонних отношений, в том числе в торговле.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры решили дождаться запланированных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине, прежде чем обращаться к США по поводу введения новых антироссийских санкций.
Комментируя последние заявления Запада о скором вводе очередного пакета антироссийских санкций, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пугать Россию санкциями — пустая трата времени. Наша страна уже привыкла к санкциям и знает, как минимизировать их последствия.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Российская Федерация ни за кем не бегает в вопросе отмены введенных против нее санкций и не просит их отменить.