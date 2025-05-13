Внешний долг РФ сократился до минимума впервые с 2006 года

Состояние внешнего долга на начало 2025 года составляет 290 миллиардов долларов, что на 10% меньше, чем в предыдущем квартале. У России существует низкий уровень внешнего долга по сравнению с другими странами G20, что создает финансовую устойчивость и снижает валютные риски.