Повышение пенсий с 1 июня в Татарстане: кому и сколько добавят

80-летние граждане и имеющие инвалидность I группы.
С июня пенсионеры, которые отметили 80-летний юбилей в мае, вправе рассчитывать на получение удвоенной фиксированной части к страховой пенсии, которая составляет 8907,7 рубля. Следовательно, для данной категории граждан сумма будет повышена до 17 815 рублей.
Аналогичную прибавку получат татарстанцы с установленной I группой инвалидности.
Стоит отметить, что доплата может быть назначена лишь по одному из этих двух оснований. Если житель Татарстана уже получает повышенную выплату, например, по возрасту, то в случае установления инвалидности размер фиксированной части пенсии повторно увеличен не будет.
Страховая пенсия по старости рассчитывается исходя из двух составляющих: фиксированной и страховой. Первую в одинаковом размере получают все татарстанцы, а вторая рассчитывается в зависимости от индивидуального трудового стажа и зарплаты и суммы взносов, которые отчислял работодатель за сотрудника.
Пенсионеры, имеющие на попечении нетрудоспособных членов семьи.
Татарстанские пенсионеры, имеющие на попечении нетрудоспособных членов семьи, которые не достигли 18-летнего возраста, также получат допвыплату. Если находящийся на иждивении получает среднее специальное или высшее образование очно, выплаты продлят до достижения им 23 лет.
За одного нетрудоспособного пенсионер вправе рассчитывать на 33% фиксированной выплаты, если их двое — сумма удваивается. Если на попечении находятся три и более иждивенца, доплата составит 100% фиксированной части страховой пенсии.