Курсы валют на 13 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник продолжили расти, поднимаясь более чем на 3% с перспективой дальнейшего удорожания до 75 долларов за баррель, после ряда новостей, в том числе с полей американо-китайских торговых переговоров, следует из данных торгов и комментариев аналитика, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 19.27 аст цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,15% относительно предыдущего закрытия, до 65,92 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,36%, до 63,07 доллара за баррель. Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолевала отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы.
Металлы
Стоимость золота в понедельник вечером увеличила темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 20.40 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 100,21 доллара, или на 3%, до 3 243,71 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,56% — до 32,73 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20.20 аст bitcoin торговался по 102 835,06 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 1,80%, а ее капитализация составила 2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 302,49 долларов, повысившись в цене на 12,06%. Капитализация этой криптовалюты составила 277,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,2 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 13 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 мая.
1 австралийский доллар 327,87 тенге.
1 азербайджанский манат 303,09 тенге.
10 армянский драм 13,32 тенге.
1 белорусский рубль 157,29 тенге.
1 бразильский реал 90,93 тенге.
10 венгерских форинтов 14,03 тенге.
1 гонконгский доллар 65,93 тенге.
1 грузинский лари 189,36 тенге.
1 датская крона 76,31 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,88 тенге.
1 доллар США 513,74 тенге.
1 евро 569,17 тенге.
1 индийская рупия 6,05 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 367,35 тенге.
1 китайский юань 71,26 тенге.
1 кувейтский динар 1 670,7 тенге.
1 кыргызский сом 5,87 тенге.
1 малазийский ринггит 119,64 тенге.
1 мексиканский песо 26,24 тенге.
1 молдавский лей 29,96 тенге.
1 норвежская крона 49,1 тенге.
1 польский злотый 134,22 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,97 тенге.
1 российский рубль 6,33 тенге.
1 СДР 693,64 тенге.
1 сингапурский доллар 392, тенге.
1 таджикский сомони 50,34 тенге.
1 тайский бат 15,73 тенге.
1 турецкая лира 13,39 тенге.
100 узбекских сумов 4,02 тенге.
1 украинская гривна 12,42 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684,38 тенге.
1 чешская крона 23,38 тенге.
1 шведская крона 53,44 тенге.
1 швейцарский франк 624,86 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,4 тенге.
100 южнокорейских вон 36,84 тенге.
1 японская иена 3,56 тенге.