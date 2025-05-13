Курсы валют на 13 мая, цены на нефть и металлы

По состоянию на 19.27 аст цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,15% относительно предыдущего закрытия, до 65,92 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,36%, до 63,07 доллара за баррель. Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолевала отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы.