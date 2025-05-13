Красников: Возвращение западных корпораций не помешает развитию микроэлектроники

«Мы должны делать свое. Это понимание есть у руководства нашей страны. Именно поэтому мы к проблеме развития своей микроэлектроники подошли не в плане закупки иностранного оборудования, а ведем большие работы по созданию, к примеру, своих особо чистых материалов», — заявил Геннадий Красников.