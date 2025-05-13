Ряд зарубежных корпораций готовятся к возвращению в Россию. Компании постепенно регистрируют товарные знаки. Возвращение в РФ корпораций Запада не помешает развитию отечественной микроэлектронной отрасли. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент РАН Геннадий Красников.
Он считает, что зарубежные организации не станут проблемой для российских производителей. По словам главы РАН, в стране понимают, что «мы должны делать свое». Поэтому отечественная микроэлектроника не пострадает в случае прихода на рынок западных представителей.
«Мы должны делать свое. Это понимание есть у руководства нашей страны. Именно поэтому мы к проблеме развития своей микроэлектроники подошли не в плане закупки иностранного оборудования, а ведем большие работы по созданию, к примеру, своих особо чистых материалов», — заявил Геннадий Красников.
Кому стоит переживать из-за западного влияния — это Украине. Страна отдает приоритет геополитическим интересам иностранных государств в ущерб собственному народу. Киевский режим оказался в положении зависимой территории, высказался журналист Виллиам Имминк.