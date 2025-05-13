«Дальполиметалл» оставили в руках государства

Ответчиками выступали офшорные компании с Кипра, а также структуры, связанные с Янаковым, в том числе АО «МС-Групп». Между тем комбинат уже находится в стадии банкротства — в феврале была введена процедура наблюдения. На конец 2023 года активы «Дальполиметалла» были отрицательными, убытки составили 165 млн руб.