«Дальполиметалл» оставили в руках государства

Национализация крупного предприятия прошла по инициативе Генеральной прокуратуры, которая подала соответствующий иск в марте этого года. Надзорное ведомство настаивало, что предприятие было приобретено с нарушением антикоррупционного законодательства.
По данным ведомства, бизнесмен и экс-депутат Госдумы Эдуард Янаков в 2009—2011 годах выкупил комбинат у бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. После чего, используя офшорные структуры и подставных лиц, он выводил средства за границу. Причем в это время он являлся депутатом Госдумы.
Ответчиками выступали офшорные компании с Кипра, а также структуры, связанные с Янаковым, в том числе АО «МС-Групп». Между тем комбинат уже находится в стадии банкротства — в феврале была введена процедура наблюдения. На конец 2023 года активы «Дальполиметалла» были отрицательными, убытки составили 165 млн руб.
Серьезные претензии к владельцам предприятия предъявил Сбербанк, который подал в арбитражный суд о взыскании более 1,7 млрд рублей долгов и пени, а также об обращении взыскания на 67% акций ГМК с оценкой в 422 млн рублей. Первое заседание назначено на 28 мая.
Отметим, что в марте ИА DEITA.RU уже сообщало, что на самом предприятии обостряется обстановка — работникам задерживают заработные платы. К решению вопроса подключались краевые власти.
Напомним, что это не первое предприятие в Приморском крае, которое возвращают в собственность государства. Несколько лет назад практически аналогичная процедура была реализована на соседнем предприятии, занимающимся добычей бора. Тогда по иску прокуратуры частные компании, которым принадлежал комбинат, передали в Росимущество.