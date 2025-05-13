На Дону застройщиков обяжут создавать социальную инфраструктуру

Напомним, ранее, на строительном форуме «Ступени. Рост», прошедшем в Ростове 18 апреля, глава региона Юрий Слюсарь отметил, что сегодня жилищное строительство на Дону значительно опережает создание социальной и инженерной инфраструктуры и зачастую нарушает исторический и архитектурный облик городов. Врио губернатора заявил, что теперь вся новая стройка в регионе будет вестись по единым градостроительным правилам. Главное из них — комплексное развитие территорий, когда вместе с жилыми домами инвесторы обеспечивают строительство социальных объектов и создание инженерных сетей, а также транспортную доступность. За соблюдением этих нормативов будет следить совет по градостроительству и развитию территорий, который возглавил врио губернатора.