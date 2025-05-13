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На Дону застройщиков обяжут создавать социальную инфраструктуру

Законопроект направлен на обеспечение комплексного развития территорий при реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Когда он будет принят, обязательства застройщиков будут расширены.

Для признания инвестпроекта в сфере жилищного строительства масштабным предлагается увеличить минимальную общую площадь жилых помещений в возводимыхмногоквартирных домах в 3 раза — до 300 тысяч квадратных метров. Также инвестор должен будет разработать документацию по планировке территории и построить социальные объекты: школы, детские сады и поликлиники — согласно нормативам. Застройщики, которые будут реализовывать такие проекты, смогут получать землю без торгов.

В связи с тем, что в перечне соцобъектов школа — самый дорогостоящий, инвестор может взять на себя не менее половины расходов на ее возведение, оставшаяся часть ляжет на местный бюджет. При этом застройщик должен разработать и передать в муниципальную собственность проектную документацию.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания 15 мая.

Напомним, ранее, на строительном форуме «Ступени. Рост», прошедшем в Ростове 18 апреля, глава региона Юрий Слюсарь отметил, что сегодня жилищное строительство на Дону значительно опережает создание социальной и инженерной инфраструктуры и зачастую нарушает исторический и архитектурный облик городов. Врио губернатора заявил, что теперь вся новая стройка в регионе будет вестись по единым градостроительным правилам. Главное из них — комплексное развитие территорий, когда вместе с жилыми домами инвесторы обеспечивают строительство социальных объектов и создание инженерных сетей, а также транспортную доступность. За соблюдением этих нормативов будет следить совет по градостроительству и развитию территорий, который возглавил врио губернатора.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.