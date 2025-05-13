Экономист предсказала подорожание бензина в начале лета

Она добавила, что спрос на бензин мало зависит от цены — даже при заметном подорожании люди продолжают его покупать. Это делает невыгодным снижение цен для продавцов. За последние десятилетия падение цен фиксировалось лишь раз — в 2008 году бензин АИ-92 подешевел на 20 копеек.