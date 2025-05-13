Цены на жилье в новостройках Челябинска на 51% выше, чем на вторичную недвижимость

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке города составляет 165,5 тыс. рублей, в квартирах от собственников — 109,5 тыс. рублей.
Ценовой разрыв в южноуральской столице в три раза больше, чем в среднем по стране, говорится в исследовании «Циан. Аналитики».
Наибольший ценовой разрыв между двумя сегментами недвижимости также зафиксирован в Новокузнецке, Томске и Тольятти. Там средняя цена квадратного метра в новой квартире составила в мае 145,8 тыс., 179,1 тыс. и 141,6 тыс. рублей соответственно.
В сравнении с этими показателями в Новокузнецке квадратный метр вторички дешевле на 49%, а в Томске и Тольятти — на 46%. В среднем по России ценовой разрыв между двумя сегментами жилья составил в мае 23%.
Эксперты «Циан. Аналитики» отмечают, что Челябинск, Тольятти и Томск также попали в топ-10 городов России по темпам роста цен на рынке новостроек за последний год.
«В большинстве крупных городов уже в 2021 году новостройки обогнали вторичку по уровню цен. В среднем по анализируемым локациям пять лет назад первичка была на 4% дешевле вторички, три года назад — уже на 13% дороже, год назад — на 15% дороже, а сейчас разрыв увеличился до 23%», — говорится в сообщении компании.
К настоящему времени из 35 российских городов с населением от 500 тысяч человек остаются лишь два, где цены на вторичном рынке выше, чем на первичном. Это Ставрополь, где большинство новостроек сосредоточено на окраинах, и Махачкала с небольшим объемом первичного предложения.
По оценке аналитиков сервиса, разрыв между сегментами увеличивается за счет того, что цены в новостройках растут быстрее, чем на рынке готового жилья: в среднем по крупным городам за последний год «квадрат» на первичке вырос в цене на 13%, а на вторичке — на 6%. Опережающие темпы роста цен в новостройках были зафиксированы в 27 городах из 35.