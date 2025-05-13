Цены на жилье в новостройках Челябинска на 51% выше, чем на вторичную недвижимость

«В большинстве крупных городов уже в 2021 году новостройки обогнали вторичку по уровню цен. В среднем по анализируемым локациям пять лет назад первичка была на 4% дешевле вторички, три года назад — уже на 13% дороже, год назад — на 15% дороже, а сейчас разрыв увеличился до 23%», — говорится в сообщении компании.