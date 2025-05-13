На $67,6 млн завысили тарифы на электроэнергию в Казахстане — ВАП

Об этом сообщила Высшая аудиторская палата. Проведенный государственный аудит показал, что в сфере электроэнергетики допущено множество нарушений.
Аудит установил определенные недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются.
ВАП проверила следующие организации отрасли:
- министерство энергетики;
- АО «Самрук-Энерго»;
- АО «KEGOC»;
- АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности».
А также ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и другие компании.
Рост потребления электроэнергии в республике происходит на фоне продолжающегося износа генерирующих станций, многие из которых работают еще с советских времен. С годами их производительность снижается, а риски аварийности растут. В целом общий показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. Тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%
У Минэнерго отсутствует функция по мониторингу затрат на производство и реализацию электроэнергии, что влияет на обоснованность предельных тарифов для энергокомпаний.
Есть и недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются.
Также наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических лиц, сообщили аудиторы.
Стоимость услуг провайдеров не регулируется, объемы и цены поставляемой электроэнергии основаны на договорных взаимоотношениях. Это создает условия для скрытия реальных объемов потребления и выработки электроэнергии, что приводит к недостаточной прозрачности на рынке.
Только за 2024 год провайдерами, минуя операторов рынка — ТОО «РФЦ» и АО «КОREМ», закуплено у 187 организаций и реализовано электроэнергии на 13,7 млрд кВт*ч.
Есть и проблемы с майнерами, которые покупают электроэнергию у сторонних компаний через балансирующего поставщика, минуя Единого закупщика — ТОО «РФЦ». Общий объем приобретенной ими энергии только за 2024 год составил 901 млн кВт*ч.
Прежде всего, со стороны Минэнерго должен быть мониторинг за объемами производства, потребления и фактическими тарифами. Сейчас получается, что майнеры потребляют, по данным аудита, до 1 млрд киловатт-часов электричества, купленного в обход Единого закупщика. Как можно допускать бесконтрольное потребление энергии майнерами в условиях ее нехватки?
В ответ специалисты Минэнерго указали, что по майнерам отработаны необходимые механизмы лицензирования и деятельности.
Лицензирование — это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно — зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию иэффективных механизмов контроля не внедряете.
Отсутствие должного контроля, недостаточное изучение рынка и ненадлежащее проведение маркетинговых исследований привели к тому, что подрядчики поставили АО «KEGOC» оборудование для 4 проектов в 2−3 раза дороже на общую сумму 2,2 миллиарда тенге (4,2 миллиона долларов).
Есть проблемы и по АО «Самрук-Энерго». За прошедшие десять лет было реализовано всего четыре новых проекта. Это ставит под сомнение успех планов по запуску 25-ти проектов в ближайшие десять лет, предусмотренных стратегией развития.
В результате неэффективные расходы АО «Самрук-Энерго» по приостановленным проектам составили 199 миллиардов тенге (387,3 миллиона долларов). Наиболее крупные из них:
- строительство Балхашской ТЭЦ — 102 млрд тенге (199 млн долларов);
- установка энергоблока № 3 Экибастузской ГРЭС-2 — 61,2 млрд тенге (119,1 млн долларов).
В целом госаудит выявил:
- финансовые нарушения — 66 млн тенге (128,4 тыс долларов);
- неэффективное планирование бюджетных средств — 9,5 млрд тенге (18,5 млн долларов);
- неэффективное использование средств и активов — 104,7 млрд тенге (203,8 млн долларов).
Также зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков.