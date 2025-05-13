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На $67,6 млн завысили тарифы на электроэнергию в Казахстане — ВАП

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. В Казахстане допущено завышение тарифа на 34,7 миллиардов тенге (67,6 миллионов долларов), которое в итоге оплачено потребителями.

Источник: Sputnik.kz

Об этом сообщила Высшая аудиторская палата. Проведенный государственный аудит показал, что в сфере электроэнергетики допущено множество нарушений.

Аудит установил определенные недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются.

ВАП проверила следующие организации отрасли:

  • министерство энергетики;
  • АО «Самрук-Энерго»;
  • АО «KEGOC»;
  • АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности».

А также ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и другие компании.

Рост потребления электроэнергии в республике происходит на фоне продолжающегося износа генерирующих станций, многие из которых работают еще с советских времен. С годами их производительность снижается, а риски аварийности растут. В целом общий показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. Тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%

отметили в ВАП

У Минэнерго отсутствует функция по мониторингу затрат на производство и реализацию электроэнергии, что влияет на обоснованность предельных тарифов для энергокомпаний.

Есть и недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются.

Также наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических лиц, сообщили аудиторы.

Стоимость услуг провайдеров не регулируется, объемы и цены поставляемой электроэнергии основаны на договорных взаимоотношениях. Это создает условия для скрытия реальных объемов потребления и выработки электроэнергии, что приводит к недостаточной прозрачности на рынке.

сообщили в палате

Только за 2024 год провайдерами, минуя операторов рынка — ТОО «РФЦ» и АО «КОREМ», закуплено у 187 организаций и реализовано электроэнергии на 13,7 млрд кВт*ч.

Есть и проблемы с майнерами, которые покупают электроэнергию у сторонних компаний через балансирующего поставщика, минуя Единого закупщика — ТОО «РФЦ». Общий объем приобретенной ими энергии только за 2024 год составил 901 млн кВт*ч.

Прежде всего, со стороны Минэнерго должен быть мониторинг за объемами производства, потребления и фактическими тарифами. Сейчас получается, что майнеры потребляют, по данным аудита, до 1 млрд киловатт-часов электричества, купленного в обход Единого закупщика. Как можно допускать бесконтрольное потребление энергии майнерами в условиях ее нехватки?

обратился Алихан Смаилов к представителям Минэнерго

В ответ специалисты Минэнерго указали, что по майнерам отработаны необходимые механизмы лицензирования и деятельности.

Лицензирование — это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно — зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию иэффективных механизмов контроля не внедряете.

указал на проблему председатель ВАП

Отсутствие должного контроля, недостаточное изучение рынка и ненадлежащее проведение маркетинговых исследований привели к тому, что подрядчики поставили АО «KEGOC» оборудование для 4 проектов в 2−3 раза дороже на общую сумму 2,2 миллиарда тенге (4,2 миллиона долларов).

Есть проблемы и по АО «Самрук-Энерго». За прошедшие десять лет было реализовано всего четыре новых проекта. Это ставит под сомнение успех планов по запуску 25-ти проектов в ближайшие десять лет, предусмотренных стратегией развития.

В результате неэффективные расходы АО «Самрук-Энерго» по приостановленным проектам составили 199 миллиардов тенге (387,3 миллиона долларов). Наиболее крупные из них:

  • строительство Балхашской ТЭЦ — 102 млрд тенге (199 млн долларов);
  • установка энергоблока № 3 Экибастузской ГРЭС-2 — 61,2 млрд тенге (119,1 млн долларов).

В целом госаудит выявил:

  • финансовые нарушения — 66 млн тенге (128,4 тыс долларов);
  • неэффективное планирование бюджетных средств — 9,5 млрд тенге (18,5 млн долларов);
  • неэффективное использование средств и активов — 104,7 млрд тенге (203,8 млн долларов).

Также зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков.