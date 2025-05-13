На ремонт дорог в Нижнем Тагиле выделено полмиллиарда рублей

В Нижнем Тагиле АО «Тагилдорстрой» объявило аукцион на ремонт автомобильных дорог. Начальная цена контракта — 557,7 миллиона рублей. Эта информация опубликована на сайте госзакупок.
В рамках контракта планируется отремонтировать несколько участков городских улиц. Всего их будет четыре: улица Краснознаменная, Красноармейская, Зари (от улицы Ильича до улицы Калинина на двух участках), а также Индустриальная.
— Подрядчик должен выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижний Тагил в 2025 году в полном объеме в соответствии с перечнем объектов, — говорится в техзадании.
Заявки принимаются до 20 мая 2025 года.