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Белорусский рубль укрепился почти ко всем основным валютам. Курсы на 13 мая

На вторник, 13 мая, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют.

Источник: Смартпресс

1 доллар США — 3,0010 рубля (-0,75% по сравнению с 12 мая);

1 евро — 3,3365 рубля (-2,30%);

100 российских рублей — 3,6900 рубля (+0,68%);

10 китайских юаней — 4,1533 рубля (-0,48%);

10 польских злотых — 7,8804 рубля (-1,30%).