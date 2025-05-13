Белорусский рубль укрепился почти ко всем основным валютам. Курсы на 13 мая

1 доллар США — 3,0010 рубля (-0,75% по сравнению с 12 мая);
1 евро — 3,3365 рубля (-2,30%);
100 российских рублей — 3,6900 рубля (+0,68%);
10 китайских юаней — 4,1533 рубля (-0,48%);
10 польских злотых — 7,8804 рубля (-1,30%).
На вторник, 13 мая, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют.
1 доллар США — 3,0010 рубля (-0,75% по сравнению с 12 мая);
1 евро — 3,3365 рубля (-2,30%);
100 российских рублей — 3,6900 рубля (+0,68%);
10 китайских юаней — 4,1533 рубля (-0,48%);
10 польских злотых — 7,8804 рубля (-1,30%).