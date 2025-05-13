АВТОВАЗ после майских каникул снова приступил к выпуску автомобилей 12 мая

АВТОВАЗ вернулся к производству автомобилей после перерыва, вызванного корпоративным отпуском сотрудников с учётом праздничных дней начала мая.
Пресс-служба автогиганта сообщила, что с понедельника завод снова заработал в штатном режиме.
Во время перерыва проведены масштабные ремонтные и модернизационные работы на сумму около 200 миллионов рублей.
Так, планировалось усовершенствование производственного оборудования, внедрение роботов в линию сварки Lada Granta, модернизация сборочной линии модели Lada Iskra, обновление покрасочного цеха Lada Vesta и начало подготовки к выпуску новой версии двигателя объемом 1,8 литра специально для внедорожников семейства Niva.
Кроме того, была предусмотрена работа над созданием перспективного паркетника на базе платформы Lada Vesta, выпуск которого намечен на следующий год.
Отдельные предприятия группы АвтоВАЗ тоже использовали отпуск для обновления технологий и внедрения инноваций.
Например, завод «Лада-Ижевск» занимался перестановкой сварочных станков, а компания «ВИС-Авто» осваивала новые методы сварки кузовных элементов моделей Lada Niva Sport.
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