Площадь посевных в Казахстане увеличится до 23,7 млн га

Одним из ключевых моментов этого года является диверсификация сельскохозяйственных культур. В рамках этой стратегии площадь посевов под пшеницей была сокращена на 750 тыс. гектаров за последние два года. Вместо этого акцент сделан на увеличение посевных площадей кормовых и масличных культур, площадь которых в 2025 году достигнет 3,3 млн гектаров. Важным достижением является увеличение площади подсолнечника, которая в текущем году составит рекордные 1,4 млн гектаров, что является значительным шагом вперёд для аграрной отрасли.