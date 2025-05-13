В каких регионах снизились реальные зарплаты казахстанцев

Что касается годового роста, то он действительно есть, но составляет лишь 1,2%. Буквально это значит, что средняя зарплата за год выросла на 10,7% в денежном эквиваленте, но ее покупательная способность увеличилась лишь на 1,2% — все остальное «съела» инфляция.