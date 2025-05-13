В каких регионах снизились реальные зарплаты казахстанцев

По итогам первого квартала 2025 года среднемесячная зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. Это на 2,7% меньше, чем было кварталом ранее, но сразу на 10,7% больше, чем было год назад.
Однако важно учесть, что здесь речь идет о номинальном росте, который не учитывает инфляцию. В статистике есть другой показатель — индекс реальной заработной платы, который учитывает темпы роста цен в стране и показывает то, на сколько выросла покупательная способность зарплат.
Согласно данным Бюро национальной статистики, реальный рост зарплат за квартал оказался отрицательным — −6%. Это неудивительно, ведь номинальная зарплата за это же время также снизилась, а рост цен на товары и услуги в Казахстане продолжается.
Что касается годового роста, то он действительно есть, но составляет лишь 1,2%. Буквально это значит, что средняя зарплата за год выросла на 10,7% в денежном эквиваленте, но ее покупательная способность увеличилась лишь на 1,2% — все остальное «съела» инфляция.
При этом в ряде регионов вовсе наблюдается падение реальных зарплат. Так, сильнее всего пострадали жители Западно-Казахстанской области, ведь здесь падение составило сразу 5,2%, и это притом, что номинальный рост равен 4,7%.
Также «в минус» ушли следующие области:
- Атырауская — −3,9%;
- Восточно-Казахстанская — −1,9%;
- Кызылординская — -1,2%;
- Акмолинская — −1,1%;
- Мангистауская — −0,8%.
Лидером по реальному росту среднемесячной зарплаты стала область Ұлытау (9,1%). На втором месте оказались Павлодарская и Костанайская области (по 5,5%), а на третьем расположилась область Жетісу (5,1%).
В Алматы реальный рост зарплат составил 4%, в Шымкенте — 2,4%, а в Астане — лишь 1,4%.
Из общей динамики выбилась Карагандинская область, где реальные зарплаты не выросли и не снизились — индекс равен нулю. То есть здесь годовой рост номинальной средней зарплаты был равен инфляции за тот же период.
При этом стоит отметить, что эти данные не охватывают часть граждан, которые заняты в малом бизнесе, а это порядка 1,5 млн казахстанцев. Как правило, когда аналитики публикуют обновленные данные с учетом всех предприятий, средняя зарплата заметно уменьшается.
Также напомним, что, помимо средней номинальной, аналитики определяют медианную зарплату. Она показывает, сколько зарабатывает казахстанец, находящийся в центре условного ряда работников, выстроенных по уровню зарплаты. В 2025 году «медиана» равна 300 307 тенге. То есть одна половина работников получает меньше этой суммы, а другая — больше.