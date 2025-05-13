В Самаре с директора компании-банкрота взыскали 24,5 млн рублей

— Сотрудники правоохранительных органов установили, что руководитель организации применял налоговый вычет на добавленную стоимость сделок с контрагентами, кроме того, была увеличена стоимость расходов и снижена налоговая база. Тем самым организация уклонилась от уплаты налогов на 24,5 млн рублей, — отметили в сообщении.