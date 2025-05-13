«Восполняем 30-летний пробел»: как изменится речная инфраструктура в Прикамье

На набережной Камы в ближайшее время появятся плавучие объекты «Дебаркадер-52» и «Дебаркадер-80» проекта 47-Б. Их должны отреставрировать современными материалами в историческом стиле. Один из причалов разместится на историческом месте на Перми-1, а второй планируется установить на реконструируемом сейчас участке набережной от торгового центра «Речник» до Мотовилихинских заводов. Контракт для реконструкции объектов этих объектов власти намерены заключить в этом месяце.