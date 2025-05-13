«Восполняем 30-летний пробел»: как изменится речная инфраструктура в Прикамье

«Уделяем этому направлению (развитию речных перевозок — Прим. ред.) большое внимание. По сути дела, восполняем 30-летний пробел в этой отрасли. Это требует не только создание флота, но и причалов, чтобы все больше судозаходов у нас было», — отметил глава региона Дмитрий Махонин.
По словам главы минтранса региона Сергея Вешнякова, который выступил с докладом о планах по развитию отрасли до 2030 года, с 1 июня начнет работать введенный в эксплуатацию причал в Краснокамске. Следующими городами, где появятся современные причалы, станут Оса и Добрянка, а также поселок Ильинский. Объекты введут в эксплуатацию в 2026 году.
Как рассказал глава Соликамска Александр Русанов, сейчас в муниципалитете завершается строительство причала для набережной реки Боровая. Его должны доставить в Соликамск и установить в этом году. Таким образом, в ближайшие два года в регионе появятся пять новых причалов.
Что касается краевой столицы, то в прошлом году в эксплуатацию ввели два причала на набережной Камы у Речного вокзала. Они оборудованы зарядными станциями. Еще один причал появился в Закамске. Поэтому между двумя причалами запустили новую речную линию Пермь-Закамск на электросудне.
На набережной Камы в ближайшее время появятся плавучие объекты «Дебаркадер-52» и «Дебаркадер-80» проекта 47-Б. Их должны отреставрировать современными материалами в историческом стиле. Один из причалов разместится на историческом месте на Перми-1, а второй планируется установить на реконструируемом сейчас участке набережной от торгового центра «Речник» до Мотовилихинских заводов. Контракт для реконструкции объектов этих объектов власти намерены заключить в этом месяце.
Там же, на новом участке набережной, установят защитную дамбу и маяк.
Напомним, в конце прошлого года на международном форуме «Транспорт России» в московском Гостином дворе Дмитрий Махонин заявил о планах по развитию речного транспорта в регионе, сказав, что краевые власти продолжают работу по приобретению новых судов. В частности, на тот момент была сформирована заявка от Прикамья на приобретение электросудов «Москва» и 6 локеров вместимостью по 18 человек.