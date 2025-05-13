Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Самаре в мае 2025 года

Первый — главный инженер. В Самаре может рассчитывать на зарплату от 130 до 134 тыс. рублей в месяц. Плюс ежегодная индексация, ДМС, санаторно-курортное лечение, оздоровление, детский отдых, компенсация за детсады и негосударственная пенсия.
За ним идет механик по обслуживанию строительной техники. Ему обещают до 130 тыс. рублей. Третий — менеджер по работе с ключевыми клиентами с заработной платой от 123 тыс. рублей.
«Работодатель — ритейлер. Продает изделия для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Кандидату предлагают компенсацию питания и ГСМ, премии и полис ДМС», — уточнил сведения о последнем предложении сервис SuperJob.
Также в топ вошли глава собственного производства и пекарни в сети супермаркетов (от 117 до 123 тыс. рублей) и торговый представитель (от 100 тыс. рублей плюс бонусы).