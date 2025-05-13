Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Самаре в мае 2025 года

Первый — главный инженер. В Самаре может рассчитывать на зарплату от 130 до 134 тыс. рублей в месяц. Плюс ежегодная индексация, ДМС, санаторно-курортное лечение, оздоровление, детский отдых, компенсация за детсады и негосударственная пенсия.