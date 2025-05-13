В Екатеринбурге снесут еще 318 остановок общественного транспорта

По данным директора департамента транспорта Екатеринбурга Игоря Ощепкова, всего в городе насчитывается более 1,5 тыс. остановок. Он добавил, что в 2025 году из бюджета выделено 106 млн рублей на установку 75 новых навесов.
«Обратились к главе города с просьбой выделить 45 млн для установки дополнительных 30 навесов в 2025 году», — отметил Ощепков.
Глава транспортного департамента уточнил, что новые остановки должны быть установлены к декабрю 2025 года. Это вызвало критику со стороны депутата гордумы Сергея Козлова. Он напомнил, что начало осени — сезон дождей и без навесов на остановках горожанам будет сложно.
«Надо уменьшать сроки, какой декабрь! Нас просто съедят. В сентябре давайте хотя бы 75 навесов установим», — посетовал парламентарий.
Он также возмутился, что в некоторых местах замена остановок затягивается. В качестве примера он привел площадку возле филиала педагогического университета на улице Карла Либкнехта, где стояла остановка. Он уточнил, что ее снесли год назад, а никакого навеса до сих пор нет. Игорь Ощепков добавил, что основная проблема в том, что новые остановки делает лишь один подрядчик.
Глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин уточнил, что сейчас в Екатеринбурге насчитывается более 1,4 тыс. нестационарных торговых объектов, из них 321 — на остановочных комплексах. С 2024 года вынесено 502 НТО, из них более 100 — на остановках.
Чаплыгин отметил, что по договору в обязанности правообладателя НТО входит благоустройство участка после демонтажа киоска, однако зачастую этого не делается. Хозяева киосков на остановках оставляют бетонное основание.
Максим Филиппович.