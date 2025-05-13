В Екатеринбурге снесут еще 318 остановок общественного транспорта

Он также возмутился, что в некоторых местах замена остановок затягивается. В качестве примера он привел площадку возле филиала педагогического университета на улице Карла Либкнехта, где стояла остановка. Он уточнил, что ее снесли год назад, а никакого навеса до сих пор нет. Игорь Ощепков добавил, что основная проблема в том, что новые остановки делает лишь один подрядчик.