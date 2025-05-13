Почти два миллиона туристов готов принять Новороссийск

С начала года город-герой посетило 305 930 человек, темп роста в сравнении с прошлым годом составил 104,7%. Ожидается, что в 2025 году Новороссийск сможет привлечь значительное количество туристов — порядка 1,7 миллиона человек (1,5 миллиона человек город принял в 2024 году).