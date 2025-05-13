Почти два миллиона туристов готов принять Новороссийск

В летнем курортном сезоне этого года на территории муниципального образования будут осуществлять свою деятельность 35 объектов санаторно-курортного комплекса, в том числе:
— 2 санатория;
— 3 пансионата (из них 1 круглогодичный);
— 3 стационарных детских лагеря;
— 27 баз отдыха (из них — 6 круглогодичных).
— 155 гостиниц и иных средств размещения;
— 8 кемпингов/глэмпингов;
— 23 объекта туристского показа, из которых 20 функционируют на круглогодичной основе;
— 28 пляжных территорий общей рекреационной емкостью 13 759 человек, площадь которых составляет 81 190 кв.м.;
— 7 нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов (с 1 июня).
С начала года город-герой посетило 305 930 человек, темп роста в сравнении с прошлым годом составил 104,7%. Ожидается, что в 2025 году Новороссийск сможет привлечь значительное количество туристов — порядка 1,7 миллиона человек (1,5 миллиона человек город принял в 2024 году).
На пляжных территориях и зонах рекреации ведется активная работа по обустройству: устанавливаются навесы, пандусы, лежаки и малые архитектурные формы. В этом году на территории города будут функционировать 28 пляжных территорий и зон рекреации, из них:
— 16 муниципальных.
— 12 ведомственных (в том числе — 3 детских здравницы).
Также в 2025 году в Новороссийске заработает новая зона рекреации в районе мыса Любви под названием «Адмирал».
На двух пляжных территориях общего пользования созданы условия для возможности купания детей из лагерей дневного пребывания и организованных групп детей (пляжи Суджукская коса, Широкая балка).
На данный момент в городе-герое оцифрован 61 туристический маршрут, протяженностью 735 километров. Все маршруты доступны на официальном сайте администрации и едином туристическом портале города. Сотрудники управления курортов и туризма в течение года выезжают на маршруты, поэтому имеют возможность следить за их санитарным состоянием.
Помимо этого, в целях позиционирования туристкой отрасли разработан и наполняется туристический портал Новороссийска novoros-visit.ru/. Планируется, что он постепенно станет единым ресурсом для комплексного планирования отдыха в городе-герое.