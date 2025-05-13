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Почти два миллиона туристов готов принять Новороссийск

О планах города-героя на курортный сезон и новых объектах туристического показа рассказала 13 мая начальник управления курортов и туризма администрации Лариса Григорян в ходе аппаратного совещания при главе Новороссийска Андрее Кравченко.

В летнем курортном сезоне этого года на территории муниципального образования будут осуществлять свою деятельность 35 объектов санаторно-курортного комплекса, в том числе:

— 2 санатория;

— 3 пансионата (из них 1 круглогодичный);

— 3 стационарных детских лагеря;

— 27 баз отдыха (из них — 6 круглогодичных).

— 155 гостиниц и иных средств размещения;

— 8 кемпингов/глэмпингов;

— 23 объекта туристского показа, из которых 20 функционируют на круглогодичной основе;

— 28 пляжных территорий общей рекреационной емкостью 13 759 человек, площадь которых составляет 81 190 кв.м.;

— 7 нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов (с 1 июня).

С начала года город-герой посетило 305 930 человек, темп роста в сравнении с прошлым годом составил 104,7%. Ожидается, что в 2025 году Новороссийск сможет привлечь значительное количество туристов — порядка 1,7 миллиона человек (1,5 миллиона человек город принял в 2024 году).

На пляжных территориях и зонах рекреации ведется активная работа по обустройству: устанавливаются навесы, пандусы, лежаки и малые архитектурные формы. В этом году на территории города будут функционировать 28 пляжных территорий и зон рекреации, из них:

— 16 муниципальных.

— 12 ведомственных (в том числе — 3 детских здравницы).

Также в 2025 году в Новороссийске заработает новая зона рекреации в районе мыса Любви под названием «Адмирал».

На двух пляжных территориях общего пользования созданы условия для возможности купания детей из лагерей дневного пребывания и организованных групп детей (пляжи Суджукская коса, Широкая балка).

На данный момент в городе-герое оцифрован 61 туристический маршрут, протяженностью 735 километров. Все маршруты доступны на официальном сайте администрации и едином туристическом портале города. Сотрудники управления курортов и туризма в течение года выезжают на маршруты, поэтому имеют возможность следить за их санитарным состоянием.

Помимо этого, в целях позиционирования туристкой отрасли разработан и наполняется туристический портал Новороссийска novoros-visit.ru/. Планируется, что он постепенно станет единым ресурсом для комплексного планирования отдыха в городе-герое.