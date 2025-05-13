В Перми под угрозу закрытия попал бар «Пиво. Мясо», где погибла 18-летняя девушка

История погибшей ночью 11 мая в Кировском районе Перми 18-летней девушки нашла продолжение. Ее тело нашли на штыре забора возле бара «Пиво. Мясо».
Краевое министерство территориальной безопасности сообщило о рассмотрении вопроса по закрытию бара на основании проведенных проверок. Сотрудники ГУ МВД выявили 11 правонарушений административного законодательства, включая незаконный оборот 32 литров спиртосодержащей продукции, а также контрафактного табака.
Были установлены факты нахождения в заведении несовершеннолетнего в ночное время, осуществление трудовой деятельности иностранного гражданина по не указанной в разрешении на работу профессии.
Еще несколько правонарушений выявили по линии Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда и пожарной безопасности.
Ранее Минтербез сообщил о проведении предварительного следствия по факту гибели девушки и возбуждении уголовного дела. Основной версией является несчастный случай.
«Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле)», — сообщили в Минтербезе.
«Зашла с подругой с улицы и через главный вход больше не выходила»: что говорит хозяин бара, на заборе которого нашли тело 18-летней девушки. В пермском баре рассказали подробности ее смерти.