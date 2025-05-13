Сергей Цивилев покинул пост гендиректора воронежской «Лискимонтажконтрукции»

По данным Rusprofile.ru, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в январе 1993 года в городе Лиски Воронежской области для производства стальных труб, полых профилей и фитингов. Уставный капитал — 40 млн руб. Информация об учредителях публично не раскрывается, но «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе.