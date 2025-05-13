В Хабаровском крае продолжают обновлять парк автобусов

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, до конца года поставить технику планируют в Амурский, Вяземский, Николаевский и Солнечный районы, Охотский округ, а также в Амурск, Николаевск-на-Амуре, Солнечный, Чегдомын и Эльбан. Весь транспорт будет работать на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, предусматривающим государственное ценообразование.