Почему в Казахстане такой дорогой картофель, ответили в Минсельхозе

Второе — был ажиотажный спрос в межсезонье, когда идет импортный картофель, и как раз он, учитывая, что он по своему физическому виду очень привлекательный, тонкая кожура, и, соответственно, только собранный с полей, из-за этого есть некий ажиотажный момент, и это тоже приводит к повышенному спросу на этот картофель и, соответственно, цене", — заявил вице-министр МСХ Азат Султанов.