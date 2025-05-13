Почему в Казахстане такой дорогой картофель, ответили в Минсельхозе

"По молодому картофелю цена связана с технологией возделывания. Учитывая, что это ранний картофель, он у нас, особенно в Туркестанском и Сарыагашском районе выращивается под пленкой. То есть дополнительные затраты на технологию возделывания — из-за этого.
Второе — был ажиотажный спрос в межсезонье, когда идет импортный картофель, и как раз он, учитывая, что он по своему физическому виду очень привлекательный, тонкая кожура, и, соответственно, только собранный с полей, из-за этого есть некий ажиотажный момент, и это тоже приводит к повышенному спросу на этот картофель и, соответственно, цене", — заявил вице-министр МСХ Азат Султанов.
Он добавил, что цену на такой картофель в магазинах у дома МСХ не регулирует. Молодой картофель в отличие от обычного вице-министр назвал «премиальным».
"У нас есть разные категории товаров, которые, в том числе, попадают под регулирование. Например, хлеб не весь регулируется, только социально значимый, так называемый, хлеб, это из пшеничного хлеба, из муки первого сорта. Мука опять же первого сорта подлежит регулированию.
И, соответственно, по картофелю: до 400 тенге — это как раз цена социального картофеля так называемого. Молодой картофель относится к категории премиум товара, соответственно, туда надбавка регулируемая не действует.
Наша задача, как государства, обеспечить доступный картофель. Если он премиальный, к сожалению, мы не можем обеспечить доступность", — добавил вице-министр МСХ.