Три общественных территории Новороссийска ждет реконструкция

В конце 2024 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отчистке пруда ООПТ «Южные пруды» от камыша и ила с ООО «КАМА-РД».
Совместно с проектной и подрядной организацией рассматривается вопрос о внесении изменений в проектно- сметную документацию и заключению дополнительного контракта на выполнение работ по выемке ила.
Запланированная на реконструкцию парка «Южные Пруды» сумма — 188 140,75 тыс. рублей. После прохождения государственной экспертизы, в 2025 году будет заключен контракт на выполнение работ.
Стоимость работ по благоустройству парка «Южные пруды» — 100 894,15 тыс. рублей.
Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы. При объявлении дополнительного отбора Министерством ТЭК и ЖКХ, администрацией муниципального образования будет направлена заявка для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование работ по благоустройству парка.
Общественная территория «Октябрьская площадь» была выбрана первоочередной для благоустройства в 2023 году. В текущем году будут выполнены работы по проектированию.
Соответствующий документ уже подготовлен, после внесения изменений в технические задания, будет направлен для размещения на торги.
После выполнения проектных работ в Министерство ТЭК и ЖКХ будет направлена заявка на включение в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и софинансирование в 2026 году расходных обязательств по данному объекту.
В 2024 году объектом — победителем голосования стала общественная территория «Сквер по адресу с. Гайдук, ул. Ясельная, 4». Проектно-изыскательские работы по данной территории запланированы на 2026 год, реализация объекта планируется на 2027 год, при условии включения данного объекта в региональную программу.