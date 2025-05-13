Три общественных территории Новороссийска ждет реконструкция

В 2024 году объектом — победителем голосования стала общественная территория «Сквер по адресу с. Гайдук, ул. Ясельная, 4». Проектно-изыскательские работы по данной территории запланированы на 2026 год, реализация объекта планируется на 2027 год, при условии включения данного объекта в региональную программу.