Как в Волгограде зарабатывать до 200 тысяч в месяц, рассказали эксперты

В то время как средняя зарплата в Волгограде составляет чуть более 60 тысяч рублей, а значительная часть населения получает намного меньше, в городе есть вакансии с весьма неплохими предложениями, выяснили эксперты SuperJob.
Так, начальнику почтамта предлагают 120−130 тысяч рублей при графике работы 5/2 и оформлению по ТК РФ. Кандидату готовы предоставить обучение.
До 130 тысяч готовы платить менеджеру по работе с крупными клиентами в онлайн-банке притом, что трудиться соискатель сможет, не выходя из дома. Предусмотрены карьерный рост и доступ к сотням бесплатных курсов.
Хирурга-флеболога ищет клиника на зарплату от 150 тысяч рублей. Предоставить современный кабинет в клинике могут и иногородним кандидатам.
150−180 тысяч предлагается водителю-экспедитору категории С и Е. Автомобиль за ним будет закреплен, расходы на его содержание компенсируются.
Одно из наиболее привлекательных предложений мая — начальник производства. Тот, кто займет эту вакансию, сможет получать от 120 тысяч до 200 тысяч рублей. Речь идет об изготовлении мебели и оборудования для бизнес-пространств.