Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске отопительный сезон завершится 19 мая

Глава Красноярска Владислав Логинов сообщил о планах завершения отопительного сезона в городе 19 мая.

Источник: AP 2024

По словам мэра, решение о начале и окончании отопительного сезона принимается местными властями на основании среднесуточной температуры, которая должна держаться выше +8 градусов в течение пяти дней. Логинов отметил, что с 19 мая ожидаются подходящие погодные условия для отключения отопления.

Для справки, в прошлом году отопление в красноярских домах начали отключать несколько раньше — 12 мая.

Кроме того, в соседних городах также планируются отключения: в Железногорске и Ужуре отопление будет отключено 19 мая, а в Назарово — 15 мая. В Зеленогорске и Шарыпово отопительный сезон уже завершен.