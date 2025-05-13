В Красноярске отопительный сезон завершится 19 мая

По словам мэра, решение о начале и окончании отопительного сезона принимается местными властями на основании среднесуточной температуры, которая должна держаться выше +8 градусов в течение пяти дней. Логинов отметил, что с 19 мая ожидаются подходящие погодные условия для отключения отопления.
Для справки, в прошлом году отопление в красноярских домах начали отключать несколько раньше — 12 мая.
Кроме того, в соседних городах также планируются отключения: в Железногорске и Ужуре отопление будет отключено 19 мая, а в Назарово — 15 мая. В Зеленогорске и Шарыпово отопительный сезон уже завершен.