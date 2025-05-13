Двухэтажные поезда начнут ходить между Самарой и Анапой летом 2025 года

В понедельник, 12 мая, на встрече с главой Минтранса обсуждалась доступность пассажирских перевозок в период летних отпусков и появление двухэтажных поездов на маршруте Самара — Анапа. Об этом сообщил депутат Владимир Кошелев в своем телеграм-канале.
«Министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что летом на популярном маршруте Самара — Анапа одноэтажные составы заменят на двухэтажные. Билетов должно хватить всем желающим, кто собирается провести отпуск на Черном море», — написал парламентарий.
Напомним, об изменениях стало известно еще в марте. По информации Куйбышевской ЖД, летом 2025 года поезд № 271/272, который ходит между Самарой и Анапой, станет двухэтажным.
Для комфорта пассажиров в пути добавили больше мест, заменив на этом популярном маршруте одноэтажные составы на двухэтажные.