Двухэтажные поезда начнут ходить между Самарой и Анапой летом 2025 года

В понедельник, 12 мая, на встрече с главой Минтранса обсуждалась доступность пассажирских перевозок в период летних отпусков и появление двухэтажных поездов на маршруте Самара — Анапа. Об этом сообщил депутат Владимир Кошелев в своем телеграм-канале.