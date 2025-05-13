Власти прокомментировали ситуацию с пансионатом «Зеленая роща» в Самаре

В правительстве Самарской области прокомментировали ситуацию с частным пансионатом «Зеленая роща». Ранее появилась информация, что более сотни пожилых людей могут остаться без крыши над головой по решению нового собственника санатория им. В. П. Чкалова, на территории которого находится учреждение.