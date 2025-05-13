Власти прокомментировали ситуацию с пансионатом «Зеленая роща» в Самаре

В правительстве Самарской области прокомментировали ситуацию с частным пансионатом «Зеленая роща». Ранее появилась информация, что более сотни пожилых людей могут остаться без крыши над головой по решению нового собственника санатория им. В. П. Чкалова, на территории которого находится учреждение.
«Прокуратура Самарской области провела совещание с участием руководителя пансионата и нового собственника помещений санатория им. Чкалова. Было разъяснено, что имущественный спор необходимо решать в суде. Ни одна из сторон в суд пока не обратилась», — сообщили в департаменте информационной политики.
В правительстве отметили, что ситуация с расселением подопечных пансионата находится на постоянном контроле министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Между тем, собственник «Зеленой рощи» отказывается расселять пожилых людей в другие учреждения, которые ему предлагают чиновники.
Сейчас пансионат работает в прежнем режиме, все коммуникации подключены. Также обеспечивается беспрепятственный доступ экстренных служб на объект.
В среду, 14 мая 2025 года, в Минсоцдеме региона состоится совещание, в котором примут участие все заинтересованные стороны и представители прокуратуры.