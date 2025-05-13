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Как в Казахстане будут контролировать производство технической конопли

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. О промышленном производстве технической конопли и преимуществах рассказал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов.

Источник: Sputnik

Мы получили четыре лицензии МВД, будут регулироваться сорта конопли, которые разрешены к производству на территории Казахстана. Сорта не должны относиться к наркосодержащим. Это техническая конопля, где содержание ТГК очень низкое, либо вообще отсутствует.

сказал Азат Султанов

В ходе производства и при поступлении конопли на обработку будут проводиться лабораторные исследования со стороны службы судебной экспертизы. Выращенный урожай будет регулироваться, добавил вице-министр.

Ни одного грамма наркосодержащей конопли на производство не попадет. В ходе выращивания со стороны органов внутренних дел будет проводиться контроль, браться в хаотичном порядке пробы. В случае выявления (конопля — ред.) будет уничтожаться. Четырехкратный контроль со стороны государства будет вестись.

сказал вице-министр

Так что никаким производством наркосодержащей конопли получатели лицензий заниматься не смогут, подчеркнули в Минсельхозе. От завоза семян до переработки будет полный контроль.

К тому же, территория производства будет под специальным охранным режимом, подчеркнули в ведомстве. Минсельхоз сослался на мировую практику выращивания технической конопли.

Это очень хорошая экологическая сторона, потому что производство бумаги — она не желтеет. Это и производство других видов, производство бумаги с высокой степени защиты. Очень хорошее производство планируется, и если будет контроль, никаких опасений для населения не должно быть.

заявил Султанов