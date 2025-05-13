Речь идет о земельных участках, жилых и коммерческих зданиях, расположенных в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области. Решение было принято Каневским районным судом Краснодарского края, который удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России. Позднее краевой суд оставил это решение в силе. Об этом пишет «ТАСС».По данным следствия, имущество оказалось в частных руках с нарушением закона «О противодействии коррупции». Ранее стало известно, что под контроль экс-госслужащего и других фигурантов перешли 22 компании рыночной стоимостью свыше 9 миллиардов рублей — теперь и они возвращены государству.Этот случай называют одним из крупнейших в России по объему возвращенных активов. В числе изъятого — аграрные земли, производственные помещения и другие объекты, ранее находившиеся под контролем структур, связанных с «Покровским».Ранее «Новая Кубань» сообщала, что основанием для изъятия стали нарушения антикоррупционного законодательства бывшим государственным служащим, а также его связи с 19 физическими и 10 юридическими лицами, причастными к легализации незаконных доходов.