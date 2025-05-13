ТОР «Хабаровск» прирастёт территорией и инвестициями в 43 млрд рублей

— Создание и расширение территорий опережающего развития на Дальнем Востоке продолжится, — заявил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. — Это постоянная работа, и мы проиграем, если не продолжим поддерживать инвесторов. Я считаю: мы сейчас чуть-чуть не доберем налогов, но запустим предприятия, и в этом пользы для страны и для экономики будет гораздо больше. Нет ничего страшного в том, что бизнес на 5 лет получит определенные льготы — предприятия на земле будет стоять, люди будут работать, страна будет развиваться.