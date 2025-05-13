ТОР «Хабаровск» прирастёт территорией и инвестициями в 43 млрд рублей

В 2024 году площадь ТОР «Хабаровск» увеличилась на 18 тыс. гектаров за счёт создания новых и расширения уже действующих площадок для проектов примерной стоимостью 43 млрд рублей. Бизнес заявляет о создании в этих льготных экономических зонах порядка одной тысячи новых рабочих мест, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Создание и расширение территорий опережающего развития на Дальнем Востоке продолжится, — заявил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. — Это постоянная работа, и мы проиграем, если не продолжим поддерживать инвесторов. Я считаю: мы сейчас чуть-чуть не доберем налогов, но запустим предприятия, и в этом пользы для страны и для экономики будет гораздо больше. Нет ничего страшного в том, что бизнес на 5 лет получит определенные льготы — предприятия на земле будет стоять, люди будут работать, страна будет развиваться.
Режим ТОР также будет задействован при реализации плана комплексного развития российской части острова Большой Уссурийский. В дальнейшей перспективе — включение острова в число пилотных площадок для распространения режима международной ТОР.
ТОР, появившиеся в России по указу президента Владимира Путина в 2015 году, помогают бизнесу развиваться быстрее, давая ему льготы и упрощая условия работы. Это важно для создания новых рабочих мест и роста экономики. Например, в ТОР «Хабаровск» уже 123 компании работают на 39 участках общей площадью 654 квадратных километра. Они вложили в свои проекты больше 328 миллиардов рублей и создали около 11,5 тысяч рабочих мест. Всего они планируют создать более 17 тысяч рабочих мест и вложить больше 420 миллиардов рублей.
Бизнесмены чаще всего открывают компании в строительстве, логистике, производстве и машиностроении. Очень крупные проекты связаны с добычей полезных ископаемых, например, золота, серебра, меди и олова.
Среди важных и крупных проектов можно выделить обновление аэропорта Хабаровск (Новый) имени Г. И. Невельского, возведение частной Тихоокеанской железной дороги длиной 530 километров и строительство морского угольного терминала «Порт Эльга» мощностью 30 миллионов тонн в год на побережье Охотского моря в районе мыса Манорский.