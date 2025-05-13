Премьер-министр поручил усилить борьбу с саранчой в Жамбылской и Туркестанской областях

По данным Минсельхоза, в 2025 году прогнозируемая площадь распространения стадных саранчовых вредителей составит 2,1 млн гектаров, что на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Однако уже сейчас личинки саранчи активно распространяются в Жамбылской и Туркестанской областях.