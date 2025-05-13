Премьер-министр поручил усилить борьбу с саранчой в Жамбылской и Туркестанской областях

По данным Минсельхоза, в 2025 году прогнозируемая площадь распространения стадных саранчовых вредителей составит 2,1 млн гектаров, что на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Однако уже сейчас личинки саранчи активно распространяются в Жамбылской и Туркестанской областях.
На борьбу с вредителями выделено 7,1 млрд тенге из республиканского бюджета, задействованы 4 625 специалистов и 443 единицы опрыскивающей техники.
По состоянию на 12 мая:
- обследовано 1 388,9 тыс. га,
- обработке подлежит 396,6 тыс. га,
- фактически обработано 390,8 тыс. га,
в том числе:
- в Жамбылской области — 27,8 тыс. га,
- в Туркестанской области — 363,8 тыс. га.
Премьер-министр поручил усилить межведомственную координацию, наладить регулярную актуализацию прогнозов и обеспечить качественный мониторинг. Особое внимание было уделено необходимости тесной работы Минсельхоза с акиматами.
Совместно с акимами регионов необходимо обеспечить проведение качественных профилактических и защитных мероприятий, оперативно реагировать на угрозу и не допустить ущерба сельхозугодьям.