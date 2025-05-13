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Премьер-министр поручил усилить борьбу с саранчой в Жамбылской и Туркестанской областях

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал принять дополнительные меры по сдерживанию распространения саранчи в южных регионах страны, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Источник: EL.kz

По данным Минсельхоза, в 2025 году прогнозируемая площадь распространения стадных саранчовых вредителей составит 2,1 млн гектаров, что на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Однако уже сейчас личинки саранчи активно распространяются в Жамбылской и Туркестанской областях.

На борьбу с вредителями выделено 7,1 млрд тенге из республиканского бюджета, задействованы 4 625 специалистов и 443 единицы опрыскивающей техники.

По состоянию на 12 мая:

  • обследовано 1 388,9 тыс. га,
  • обработке подлежит 396,6 тыс. га,
  • фактически обработано 390,8 тыс. га,

в том числе:

  • в Жамбылской области — 27,8 тыс. га,
  • в Туркестанской области — 363,8 тыс. га.

Премьер-министр поручил усилить межведомственную координацию, наладить регулярную актуализацию прогнозов и обеспечить качественный мониторинг. Особое внимание было уделено необходимости тесной работы Минсельхоза с акиматами.

Совместно с акимами регионов необходимо обеспечить проведение качественных профилактических и защитных мероприятий, оперативно реагировать на угрозу и не допустить ущерба сельхозугодьям.

подчеркнул Олжас Бектенов