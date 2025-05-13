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В Омске накрыли незаконную торговлю сливочным маслом

В Омске продолжаются рейды по пресечению несанкционированной торговли. Как рассказали в пресс-центре городской администрации, на этот раз проверочное мероприятие провели специалисты администрации Октябрьского округа вместе с правоохранителями.

Источник: Freepik

В ходе рейда была обнаружена точка, где несанкционированно торговали сливочным маслом и красной икрой. При этом, как отмечается, температурный режим не соблюдался, а под видом масла продавался его растительный аналог.

«Никаких документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции, продавцами представлено не было. Участниками торговли не соблюдался температурный режим, так как морозильные камеры отсутствовали, а чтобы масло не таяло на солнце, под него подкладывалась бутылка с холодной водой. Кроме того, под видом сливочного масла продавались его растительные аналоги, которые маслом не являются и причисляются к так называемым спредам», — заявили в мэрии Омска.

В городской администрации напомнили, что за торговлю в неположенных местах предусмотрен штраф: для граждан — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном правонарушении штрафы достигают для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 25 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей.