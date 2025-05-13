В Омске накрыли незаконную торговлю сливочным маслом

В городской администрации напомнили, что за торговлю в неположенных местах предусмотрен штраф: для граждан — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном правонарушении штрафы достигают для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 25 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей.