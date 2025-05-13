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Корабелы АСЗ запустили двигатели на новом судне-спасателе «Керченский пролив»

Судостроители начали испытания силовой установки.

Источник: АСЗ

Специалисты Амурского судостроительного завода произвели запуск главных двигателей на судне-спасателе «Керченский пролив». Силовая установка была запущена в рамках проведения пусконаладочных работ на заказе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Комсомольские-на-Амуре корабелы проверили работу аварийной остановки главного двигателя при срабатывании датчиков и провели тестирование этой системы при превышении допустимой скорости вращения двигателя. Также была проверена интеграция системы управления судном с системой управления силовой установки.

Напомним, в конце апреля этого специалисты Амурского судостроительного завода провели успешные испытания катера-спасателя, который является частью системы «Керченского пролива» и приходит на помощь в том случае, если основное судно не может подойти к месту бедствия.