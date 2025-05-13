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Ресторан Quince на улице Ленина в Новосибирске закрылся спустя год работы

Заведение стало первым в сети, но теперь владельцы делают ставку на другой ресторан.

Источник: Комсомольская правда

Ресторан Quince на улице Ленина, 20 в Новосибирске прекратил работу спустя чуть больше года после открытия. Информацию об этом опубликовали в соцсетях заведения.

Как пояснили владельцы, закрытие связано с планами на ребрендинг и желанием сосредоточиться на развитии другого объекта сети — ресторана на улице Сакко и Ванцетти, 25/1. По словам представителей компании, именно это заведение теперь станет флагманским.

Ресторан на улице Ленина открылся в 2023 году и позиционировался как стильное городское кафе с авторским меню и десертами. Он стал первым заведением сети в Новосибирске. За время работы ресторан получил популярность среди горожан, однако не смог продержаться дольше года.