Ресторан Quince на улице Ленина в Новосибирске закрылся спустя год работы

Ресторан Quince на улице Ленина, 20 в Новосибирске прекратил работу спустя чуть больше года после открытия. Информацию об этом опубликовали в соцсетях заведения.
Как пояснили владельцы, закрытие связано с планами на ребрендинг и желанием сосредоточиться на развитии другого объекта сети — ресторана на улице Сакко и Ванцетти, 25/1. По словам представителей компании, именно это заведение теперь станет флагманским.
Ресторан на улице Ленина открылся в 2023 году и позиционировался как стильное городское кафе с авторским меню и десертами. Он стал первым заведением сети в Новосибирске. За время работы ресторан получил популярность среди горожан, однако не смог продержаться дольше года.